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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag, den 16.07.2026 gegen 11:00 Uhr kam es auf der B 449 auf Höhe des Naturparkplatzes, von Richtung Trautheim kommend in Richtung Darmstadt, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dunkelgrauen Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer kollidierte seitlich mit dem Pkw und stürzte daraufhin zu Boden. Anschließend entfernte er sich mit seinem Rad unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Unfallhergangs sowie des Radfahrers geben können, werden gebeten sich mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 41210 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: Anthes, PK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHK Coutandin
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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