POL-PDMY: --Presseerstmeldung-- Wohnungsbrand in Ahrweiler
Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)
Derzeit brennt eine Wohnung in der Innenstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Löscharbeiten laufen. Im Einsatz befinden sich die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst mit Notarzt, die Polizei und das Ordnungsamt. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261-103-57350
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