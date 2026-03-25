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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: --Presseerstmeldung-- Wohnungsbrand in Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Derzeit brennt eine Wohnung in der Innenstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Löscharbeiten laufen. Im Einsatz befinden sich die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst mit Notarzt, die Polizei und das Ordnungsamt. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-103-57350

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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