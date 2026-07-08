Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mutter des verletzten Kindes meldet sich bei der Polizei

Wesel (ots)

Nach einer Unfallflucht und einem Medienaufruf hat sich die Mutter eines verletzten Kindes gemeldet.

Am Samstag (04.07.) fuhr ein 38- jähriger Weseler gegen 19:05 Uhr mit seinem E-Scooter über die Hohe Straße und stieß auf Höhe eines Eiscafés mit einem Kind zusammen.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6309064

Ein Kind fiel daraufhin zu Boden. Der Fahrer des E-Scooters stürzte ebenfalls, entfernte sich anschließend jedoch mit seinem Fahrzeug in Richtung Berliner Tor von der Örtlichkeit.

Die Mutter des Kindes hielt sich in unmittelbarer Nähe auf und kümmerte sich erst einmal um ihr Kind.

Im Nachgang konnte der E-Scooter Fahrer durch die Polizei angetroffen werden. Von dem Kind und seiner Mutter fehlten bislang die Personalien.

Nach einem Medienaufruf hat sich die Mutter aus Wesel bei der Polizei gemeldet. Ihr Sohn ist 6 Jahre alt und durch den Unfall leicht verletzt worden.

BH/

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