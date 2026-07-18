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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Technische Störung ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Viernheim (ots)

Am Samstagmorgen (18.7.) kam es gegen 7.30 Uhr zu einer größeren Rauchentwicklung in einem Umspannwerk in der Straße "Am Straßenheimer Weg" und rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein technischer Defekt ursächlich für die Rauchwolke gewesen sein. Zu einem Feuer soll es nach gegenwärtigem Ermittlungsstand in diesem Zusammenhang nicht gekommen sein. Verletzt wurde hierbei niemand. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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