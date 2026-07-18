Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nach versuchtem Tötungsdelikt

Trebur (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Samstagvormittag (18.7.), gegen 10.30 Uhr, kam es nach derzeitigen Ermittlungen im Umfeld eines Wohnhauses in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Tatverdächtigen und zwei Nachbarn, einer Frau im Alter von 60 Jahren sowie einem Mann im Alter von 63 Jahren. Die Frau sowie der Mann wurden hierbei schwer verletzt und mussten in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge bestehe keine Lebensgefahr. Der 44-Jährige wurde von der Polizei noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Rüsselsheimer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben über die Pressemeldung hinaus gemacht werden.

Hinweis an die Medienvertreter:

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weiteren Auskünfte erteilt ausschließlich die dortige Pressestelle.

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