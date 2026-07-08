Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

B17 - FR Norden / AS Graben - Am Dienstag (07.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos und einem Motorrad auf der B17 zwischen der Anschlussstelle Graben und Kleinaitingen. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die B17 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Norden. Hinter dem 33-Jährigen fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto. Auf dem linken Fahrstreifen wurden die beiden Autofahrer von einem 27-jährigen Motorradfahrer überholt. Der 46-Jährige scherte anschließend ebenfalls zum Überholen aus. Mutmaßlich auf Grund eines technischen Defekts verringerte sich die Geschwindigkeit des Motorradfahrers. Der 46-Jährige fuhr dem 27-Jährigen daher hinten auf. Das Motorrad und das Auto des 46-Jährigen waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Auto des 33-Jährigen wurde durch umherfliegende Teile ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 38.000EUR. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde darüber hinaus festgestellt, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizei ermittelt gegen den 46-Jährigen nun u.a. wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Autobahnpolizeistation Gersthofen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich bei der APS Gersthofen unter der 0821/323-1910 zu melden. Der linke und mittlere Fahrstreifen der B17 war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund 30 Minuten gesperrt. Der 46-Jährige besitzt die griechische Staatsangehörigkeit.

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