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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Bensheim (ots)

Am Samstag (18.07.), 08:51 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bensheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 44-jähriger Mann war dabei, vom Parkplatz des Supermarktes zu fahren, als er nach ersten Zeugenaussagen plötzlich beschleunigte und in den Außenbereich der dortigen Bäckerei fuhr. Hierbei wurden die Möbel der Bäckerei beschädigt und zwei Personen wurden verletzt. Eine Person wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf 20.000 EUR geschätzt.

Der Autofahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte dann aber im Rahmen der Fahndung durch eine Streife angetroffen und festgehalten werden.

Aufgrund der ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen wird derzeit von einem Unfallgeschehen und nicht von einer gezielten Tat ausgegangen. Der Autofahrer stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol.

Der Autofahrer wurde durch die Polizei zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf die Polizeistation Bensheim verbracht und anschließend wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizei in Bensheim geführt.

Auf den Autofahrer kommt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Berichterstatter: Wustmann, POK, PSt. Bensheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Matthias Rau, PHK

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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