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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Rettungssanitäter attackiert und verletzt

Heppenheim (ots)

Am Samstagmorgen (18.7.) griff ein 54-jähriger Mann in der Straße "Am Bruchsee" einen Rettungssanitäter an.

Eine Rettungswagenbesatzung befand sich gegen 6 Uhr ursprünglich dort im Einsatz, um den Mann medizinisch zu versorgen. Nach ersten Erkenntnissen schlug der alkoholisierte 54-Jährige im Rahmen der ambulanten Versorgung dem 50-jährigen Rettungssanitäter gegen den Oberkörper. Der Sanitäter wurde hierbei leicht verletzt.

Der Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf aufgrund seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der 54-jährige Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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