POL-DA: Heppenheim: Rettungssanitäter attackiert und verletzt
Heppenheim (ots)
Am Samstagmorgen (18.7.) griff ein 54-jähriger Mann in der Straße "Am Bruchsee" einen Rettungssanitäter an.
Eine Rettungswagenbesatzung befand sich gegen 6 Uhr ursprünglich dort im Einsatz, um den Mann medizinisch zu versorgen. Nach ersten Erkenntnissen schlug der alkoholisierte 54-Jährige im Rahmen der ambulanten Versorgung dem 50-jährigen Rettungssanitäter gegen den Oberkörper. Der Sanitäter wurde hierbei leicht verletzt.
Der Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf aufgrund seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der 54-jährige Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.
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