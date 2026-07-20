Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Seniorin im Visier eines Trickdiebs

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Krimineller nahm am Mittwochmittag (15.7.) zwischen 12 und 13 Uhr eine Seniorin an ihrer Wohnanschrift in der Freiligrathstraße ins Visier.

Während die Frau ihre Einkäufe nach Hause bringen wollte, bot der Unbekannte seine Hilfe an und schaffte es unter diesem Vorwand Zutritt in ihre Wohnung zu erhalten. Diese Gelegenheit nutzte der Dieb und erbeutete zwei Goldringe. Anschließend suchte er mit seiner Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwochmittag den Täter bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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