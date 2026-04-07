Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-jährigen Kind aus Saarlouis

Saarlouis (ots)

Seit Montagmittag, dem 06.04.2026, ist die 12 - Jährige aus Saarlouis von zu Hause abgängig und seither hat die Familie keinen Kontakt mehr zu dieser gehabt. Das Mädchen ist ca. 160 bis 165 cm groß und hat eine schlanke Statur. Sie hat blonde, schulterlange Haare. Sie ist mit einem schwarzen Oberteil und schwarzer Leggings bekleidet.

Hinweise zu Liah oder deren Aufenthaltsort bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis, Tel. 06831-9010.

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