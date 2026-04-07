PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-jährigen Kind aus Saarlouis

Saarlouis (ots)

Seit Montagmittag, dem 06.04.2026, ist die 12 - Jährige aus Saarlouis von zu Hause abgängig und seither hat die Familie keinen Kontakt mehr zu dieser gehabt. Das Mädchen ist ca. 160 bis 165 cm groß und hat eine schlanke Statur. Sie hat blonde, schulterlange Haare. Sie ist mit einem schwarzen Oberteil und schwarzer Leggings bekleidet.

Hinweise zu Liah oder deren Aufenthaltsort bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis, Tel. 06831-9010.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- KED
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 18:12

    POL-SLS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht

    Saarlouis (ots) - Am 26.03.2026 gegen 11:49 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die BAB 8, aus Richtung Zweibrücken kommend, in Fahrtrichtung Luxemburg. In Höhe der AS Saarwellingen verlor das Fahrzeug eine Leiter, welche auf der rechten und linken Fahrspur zum Liegen kam. Mehrere nachfolgende Fahrzeuge überfuhren mit ihren Fahrzeugen die Leiter oder mussten ausweichen, sodass es zu Folgeunfällen kam. Es ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 20:20

    POL-SLS: Radfahrer kollidiert mit Fußgänger und flüchtet

    Saarlouis-Roden (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Saarlouis-Roden gegen 16:55 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der bislang unbekannte Radfahrer war auf dem Gehweg der Bahnhofsallee in Richtung Bahnhof unterwegs und stieß dort mit einem 42-jährigen Mann zusammen, der gerade ein Hotel verlassen hatte. Durch den Zusammenprall stürzte der ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 17:07

    POL-SLS: Verkehrsunfallflucht auf der B269n - Polizei sucht nach Zeugen

    Saarlouis - Lisdorf (ots) - Am 24.02.2026 gegen 14:30 Uhr kam es auf der B269n im Bereich Industriegebiet Lisdorfer Berg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Unfallbeteiligter soll hierbei fehlerhaft überholt und ein Fahrzeug im Gegenverkehr gestreift haben. Im Anschluss flüchtete der Verkehrsunfallverursacher in Richtung BAB620/Saarlouis. Es soll sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren