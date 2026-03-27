Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht

Saarlouis (ots)

Am 26.03.2026 gegen 11:49 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die BAB 8, aus Richtung Zweibrücken kommend, in Fahrtrichtung Luxemburg. In Höhe der AS Saarwellingen verlor das Fahrzeug eine Leiter, welche auf der rechten und linken Fahrspur zum Liegen kam.

Mehrere nachfolgende Fahrzeuge überfuhren mit ihren Fahrzeugen die Leiter oder mussten ausweichen, sodass es zu Folgeunfällen kam.

Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Wer Hinweise zum Fahrzeug geben kann oder ebenfalls geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

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