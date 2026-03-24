Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Radfahrer kollidiert mit Fußgänger und flüchtet

Saarlouis-Roden (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Saarlouis-Roden gegen 16:55 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der bislang unbekannte Radfahrer war auf dem Gehweg der Bahnhofsallee in Richtung Bahnhof unterwegs und stieß dort mit einem 42-jährigen Mann zusammen, der gerade ein Hotel verlassen hatte. Durch den Zusammenprall stürzte der Fußgänger und stieß gegen einen Blumenkübel, wodurch er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Auch der Radfahrer stürzte zunächst laut Zeugenaussagen, setzte jedoch daraufhin seine Fahrt fort bzw. flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Der verletzte Fußgänger wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und Unfallfluchtermittlungen aufgenommen. Bei dem Radfahrer soll es sich um eine schlanke, männliche Person im Alter von schätzungsweise 50 Jahren gehandelt haben, der ca. 180 cm groß ist und mit einer orangefarbenen Warnweste bekleidet war. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer 06831 9010 oder per Mail an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

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