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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei nimmt Diebe fest

Nümbrecht (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17./18. Juni) wurden in Overath-Marialinden zwei Pedelecs gestohlen. Durch einen Hinweis des Bestohlenen konnten die Fahrräder am frühen Morgen des 28. Juni (Sonntag) in Nümbrecht aufgefunden und zwei Männer vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtigen, im Alter von 19 und 37 Jahren, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden einem Haftrichter vorgeführt und anschließend auf direktem Weg ins Gefängnis gebracht.

Erste Ermittlungen ergaben, dass auch mehrere Diebstähle Anfang/Mitte Juni im Bereich Gummersbach-Derschlag und Reichshof-Pochwerk auf das Konto der Kriminellen gingen.

Mitte Juni trieben die Diebe in der Straße "Am Fröschepuhl" in Reichshof-Pochwerk ihr Unwesen. Sie öffneten und durchwühlten Fahrzeuge, erbeuteten Zigaretten, Bargeld und Getränkedosen und versuchten, in ein Einfamilienhaus einzubrechen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6292421).

In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni (Dienstag) waren die Männer in der "Hermann-Renner-Straße" in Gummersbach-Derschlag unterwegs. Aus einer unverschlossenen Garage und einem nicht verschlossenen Gartenhaus stahlen sie ein Fahrrad und ein E-Bike, ließen beide Zweiräder jedoch im Nahbereich zurück.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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