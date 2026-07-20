Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Reichelsheim (ots)

Am Freitagnachmittag (17.07.) gegen 15.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da es in der Nibelungenstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand kam.

Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet in der Küche einer Wohnung Essen in Brand.

Ein 42-jähriger Bewohner der Wohnung erlitt bei dem Versuch das Feuer einzudämmen, Brandverletzungen im Bereich des Oberkörpers. Zudem atmete er Rauchgase ein. Der 42-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Kommissariat 10 der Erbacher Kriminalpolizei übernommen.

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