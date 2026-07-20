Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 23-Jähriger bei Bahnunfall tödlich verletzt

Darmstadt (ots)

Am Sonntagmorgen (19.7.) kam es gegen 5.30 Uhr im Bereich des Südbahnhofs zu einem schweren Bahnunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 23-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache von einem durchfahrenden Zug erfasst. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden, wodurch es zu Einschränkungen und Verspätungen im Bahnverkehr kam. Laut Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gewesen sein könnte. Das zuständige Fachkommissariat der Darmstädter Kriminalpolizei ist nun mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dauern die Ermittlungen noch an.

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