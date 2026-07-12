PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Speyer (ots)

Am Samstag, den 11.07.2026, gegen 17:25 Uhr befand sich eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW auf einem öffentlichen Parkplatz in der Geibstraße, als ihr ein 56-jähriger mit seinem PKW beim Ausparken aus einer Parklücke auffuhr. Durch die Polizeibeamten konnte beim 56-jährigen Unfallverursacher bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0.80 Promille. Dem 56-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 08:12

    POL-PDLU: Ludwigshafen (Mitte) - Körperverletzung

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag kam es um 23:55 Uhr in der Yorckstraße 2 in Ludwigshafen zu einer Körperverletzung. Nachdem der Geschädigte eine lautstarke Personengruppe auf ihr Verhalten gegenüber Passanten angesprochen hatte, schlug ihm ein bislang unbekannter Täter ins Gesicht. Dabei erlitt der Geschädigte leichte Schmerzen, zudem wurde seine Brille beschädigt. Der Täter wird als etwa 170cm groß, von schmaler ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 08:10

    POL-PDLU: Ludwigshafen (Maudach) - Einbruchsdiebstahl

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 05:25 Uhr zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Angelvereins in der Maudacher Straße 330 in Ludwigshafen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Terassentür Zutritt zu dem Gebäude. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 07:56

    POL-PDLU: Telefonbetrug durch falschen Bankmitarbeiter

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am 11.07.2026 gegen 13:00 Uhr, erhielt eine 89-jährige Frau aus Frankenthal einen Anruf eines angeblichen Angestellten ihrer Bank. Der Anrufer informierte sie über technische Probleme mit ihrem Bankkonto, weshalb ein weiterer Mitarbeiter der Bank bei ihr vorbeikomme und die Bankkarte zur Überprüfung entgegennehmen werde. Im Anschluss erschien ein Mann, der sich ebenfalls als Bankmitarbeiter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren