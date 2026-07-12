Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Speyer (ots)

Am Samstag, den 11.07.2026, gegen 17:25 Uhr befand sich eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW auf einem öffentlichen Parkplatz in der Geibstraße, als ihr ein 56-jähriger mit seinem PKW beim Ausparken aus einer Parklücke auffuhr. Durch die Polizeibeamten konnte beim 56-jährigen Unfallverursacher bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0.80 Promille. Dem 56-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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