Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Großenlüder. Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer aus dem Vogelsbergkreis wurde bei einem Unfall am Mittwoch (24.06.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 7.45 Uhr die Mittelstraße aus Richtung Goldgrube kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße und wollte nach links in diese einbiegen. Eine 26-jährige BMW-Fahrerin wollte zeitgleich von dem Parkstreifen der Bahnhofstraße gegenüber der Mittelstraße in den fließenden Verkehr einfahren. Der Pedelec-Fahrer versuchte auszuweichen, verlor die Kontrolle über das Pedelec und stieß gegen einen ebenfalls auf dem Parkstreifen der Bahnhofstraße ordnungsgemäß geparkten Opel. Der Pedelec-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstanden am Pedelec und am Opel Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Auffahrunfall

Rotenburg. Am Mittwoch (24.06.), gegen 8.10 Uhr, befuhren eine 40 -jähriger Renault-Fahrerin aus Niederaula und ein 35-jähriger Kleinbus-Fahrer mit Anhänger aus Alheim die Nürnberger Straße aus Richtung Rotenburg kommend in Fahrtrichtung Bebra. Als die 40-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste fuhr der Kleinbus-Fahrer mit seinem Gespann auf den Pkw auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Die 40-Jährige wurde leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ronshausen. Am Mittwoch (24.06.), gegen 8 Uhr, befuhr ein Passat-Fahrer aus Ronshausen die Eisenacher Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Mühlweg. Ein Lkw-Fahrer aus Bebra stand verkehrsbedingt an einer roten Ampel in der Eisenacher Straße. Der Passat-Fahrer übersah den stehenden Lkw und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.500 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Kollision mit Hauswand

Neuenstein. Am Mittwoch (24.06.), gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 47-jährige Neuensteinerin mit ihrem Opel die Lindenstraße aus Richtung Geistalstraße kommend. Die Fahrerin kam aus derzeit nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit ihrem PKW gegen eine dortige Hauswand. Die 47-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt und zur weiteren Abklärung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Unfall im Kreisverkehr

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (24.06.), gegen 07.55 Uhr, befuhr eine 64-jährige Mercedes-Fahrerin aus Bad Hersfeld den Europakreisel aus Richtung B 62 kommend. Eine 76-jährige Audi-Fahrerin, ebenfalls aus Bad Hersfeld, befuhr den Europakreisel aus Richtung Berliner Straße. Die Mercedes-Fahrerin wollte den Kreisverkehr in Richtung Europaallee verlassen. Hierbei kollidierte die Audi-Fahrerin mit der Fahrzeugfront gegen die Beifahrerseite des Mercedes. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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