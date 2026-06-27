Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Reh stürzt in Pool

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Tier in Not

Datum: 26.06.2026

Uhrzeit: 21:22 Uhr

Einsatzort: Flughafenweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Am Freitagabend kam es für die Einheit Alpen zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz. Ein Anwohner des Flughafenwegs hatte gemeldet, dass sich ein Reh in seinen Garten verirrt hat und dabei in den Pool gestürzt sei. Da es sich nicht selbstständig daraus befreien konnte, alarmierte er die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage und die Einsatzkräfte überlegten sofort, wie sie das Reh möglichst schonend aus dem Pool retten könnten. Es zeigte sich schnell, dass das Reh sehr zutraulich war und sich bereits von selbst den Einsatzkräften am Rand näherte. Aus diesem Grund verzichteten die Einsatzkräfte auf weitere Überlegungen und hoben das Tier kurzerhand aus dem Wasser.

Das unverletzte Reh entfernte sich daraufhin wieder selbstständig in die angrenzende Natur und der Einsatz war für die Wehrleute beendet.

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