Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Gegen 16:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Dresdner Straße / Gustavsburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Pkw-Fahrer abzubiegen und übersah heirbei das entgegenkommende Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr. Der Verletzte erlitt mehrere Frakturen im Bereich des Beins, des Beckens sowie des Thorax. Der Verletzte wurde durch den Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht

Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle ab. Dabei war die Dresdner Straße zwischenzeitlich vollgesperrt.

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