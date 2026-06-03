Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Rollerfahrer nach Verkehrsunfallflucht leicht verletzt - Zeuginnen und Zeugen gesucht
Herdecke (ots)
Leicht verletzt wurde ein 43-jähriger Herdecker am vergangenen Dienstag (02.03.2026) auf der Kreuzung Habigstraße Ecke Vinkenbergstraße in Herdecke. Er befuhr gegen 13:30 Uhr die Vinkenbergstraße und beabsichtigte links in die Habigstraße einzubiegen. Dann sei ihm aber ein bislang Unbekannter auf einem E-Scooter entgegen gekommen. Dieser befuhr, laut Aussage des Herdeckers, die dort befindliche Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung. Dabei musste er mit seinem Motorroller so stark abbremsen, dass er gefallen ist und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Der unbekannte E-Scooter-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.
Die Person und der E-Scooter kann wie folgt beschrieben werden:
- Männlich - Circa 13-15 Jahre alt - Etwa 1,60m groß - Kurze braune lockige Haare - Schwarzer E-Scooter
Wer diesen Unfall beobachtet hat oder ansonsten sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei unter der 02324 9166-2200 melden.
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