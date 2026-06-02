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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Fünf Pkw mutwillig zerkratzt- Zeuge sieht verdächtige Person

Schwelm (ots)

Gleich fünf Fahrzeuge wurden zwischen dem 31. Mai, 20:00 Uhr und dem 1. Juni, 01:25 Uhr in der Bahnhofstraße zerkratzt. Nach ersten Erkenntnissen zerkratzte ein Täter PKW der Marken, Mercedes Seat Toyota und Ford. Dabei wurden unter anderem Türen und Motorhaube beschädigt. Alle Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand geparkt.

Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte am 31. Mai gegen 0:00 Uhr eine verdächtige Person in der Bahnhofstraße gesehen. Diese Person lief auffällig die Straße rauf und runter. Sie konnte wie folgt geschrieben werden: circa 30 Jahre alt, circa 1,85 m groß, augenscheinlich männlich, blonde, gefärbte Haare. Zur Tatzeit trug die Person ein T-Shirt und eine kurze Hose.

Ob es sich bei dieser Person tatsächlich um den Täter handelte, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie Hinweise zu den Taten geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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