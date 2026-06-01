Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Öffentlichkeitsfahndung- Polizei sucht mit Bild nach Täter

Hattingen (ots)

Der unbekannte Tatverdächtige forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Bargeldeinnahmen aus der Kasse einer Tankstelle in Hattingen. Nach der Tat konnte der unbekannte Tatverdächtige von einem Zeugen beobachtet werden.

Die Pressemeldung zum Raubdelikt vom 12.02.2026 finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6216252

Fotos des Tatverdächtigen gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/205282

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

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