Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Scheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet
Schwelm (ots)
Zwischen dem 29.05.2026, 00:30 Uhr und 06:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe an einem Mercedes in der Holthausstraße ein. Der Pkw parkte auf dem Parkplatz einer dortigen ehemaligen Schule. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befand sich u.a. eine EC-Karte welche die Täter für unberechtigte Zahlungen nutzten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)
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