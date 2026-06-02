Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Täter schneiden Wände auf und gelangen so in den Verkaufsraum

Schwelm (ots)

Durch Aufschneiden der Gebäuderückwand und einer Innenwand gelangten Täter zwischen den 30. Mai, 15:00 Uhr und dem 01. Juni, 05:00 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Straße Bahnhofsplatz in Schwelm. Im Anschluss entfernten sie das Dämmmaterial und verschoben Regale im Verkaufsraum. Dort suchten sie im weiteren Verlauf nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie Hinweise zur Tat geben können, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100

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