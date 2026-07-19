PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: + Beifahrerin leicht verletzt + Beifahrerin leicht verletzt + Brand in leerstehendem Einfamilienhaus +

Bad Schwalbach (ots)

(mp) Beifahrerin leicht verletzt

Samstag, 18.07.2026, 00:00 h, L 3321 zwischen B 54 und Heidenrod-Laufenselden Am Samstag, den 18.07.2026 gg. 00:00 h wurde bei einem Verkehrsunfall ein Person leicht verletzt. Der 19jährige Fahrer aus Hohenstein befuhr mit seinem Opel Astra die L 3321 von der B 54 kommend in Richtung Heidenrod-Laufenselden. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und kam nach einigen Metern im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde seine 18jährige Beifahrerin aus Aarbergen leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 3500,- EUR geschätzt.

Roller umgeworfen

Freitag, 17.07.2026, 20:00 h bis Samstag, 18.07.2026, 10:30 h , Bad Schwalbach, Badweg Ein 64jähriger Bad Schwalbacher hatte seinen Piaggio-Roller am 17.07.2026 gegen 20:00 h im Badweg in Bad Schwalbach abgestellt. Als er am nächsten Vormittag zu seinem Roller kam, stellte er fest, dass dieser auf der Seite lag. Es wird davon ausgegangen, dass der Roller umgestoßen und dabei beschädigt wurde. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Nummer 06124-70780 entgegen.

Brand in leerstehendem Einfamilienhaus

Sonntag, 19.07.2026, 07:45 h, Taunusstein-Neuhof, Steinritzweg Am Sonntag, den 19.07.2026 wurde um 07:45 h aus dem Steinritzweg in Taunusstein Neuhof durch Anwohner eine Rauchentwicklung gemeldet. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde ein Brand in dem Gebäude festgestellt. Das Haus ist aktuell unbewohnt und wird renoviert. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 80.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

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