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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Wachstedt (ots)

Am 10.07.2026 hatte in der Zeit von 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr der Fahrer eines PKW VW Transporters sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Wachstedter Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 36 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte aus nicht bekannter Ursache mit dem linken Außenspiegel des geparkten Transporters und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wurde bislang nicht beziffert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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