LPI-NDH: Unfallflucht

Heiligenstadt (ots) - Am 10.07.2026 / 22:30 Uhr bewarb sich der 18jährige Fahrer eines Mopeds Simson S 51 in Heiligenstadt / Am hohen Rott erfolgreich um die Durchführung einer Verkehrskontrolle, weil er ohne einen Helm zu tragen und nicht eingeschalteter Beleuchtung die Straße befuhr. Die Beamten der PI Eichsfeld ließen sich nicht lange bitten und hielten den Fahrer auch an. Ein Atemalkoholtest verlief bei dem Mopedfahrer positiv und erbrachte einen gerichtsverwertbaren ...

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