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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

Bad Schwalbach (ots)

Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund,

Rüdesheim am Rhein, Bundesstraße 42, Dienstag, 14.07.2026, 13:20 Uhr

(kq)Am Dienstagmittag stellten Polizeikräfte in Rüdesheim am Rhein im Rahmen einer Verkehrskontrolle Betäubungsmittel sicher.

Gegen 13:20 Uhr wurde im Bereich der Bundesstraße 42 ein Fahrzeug kontrolliert. Bei den Insassen handelte es sich um zwei Männer im Alter von 27 und 49 Jahren. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs konnten mehrere verkaufsfertig verpackte Einheiten Kokain sowie Cannabis aufgefunden werden.

Hieraus ergab sich der Verdacht, dass die beiden Fahrzeuginsassen gewerbsmäßigen Handel mit Kokain und Cannabis betreiben. Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte mehrere Feinwaagen und Mobiltelefone sicher.

Die beiden Männer müssen sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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