PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gemeinsame Bürgersprechstunde von Polizei und Ordnungsamt in Aarbergen

Bad Schwalbach (ots)

Gemeinsame Bürgersprechstunde von Polizei und Ordnungsamt in Aarbergen, Aarbergen, Rathaus, Mittwoch, 12.08.2026, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Die Sicherheit und der persönliche Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen im Mittelpunkt einer gemeinsamen Bürgersprechstunde der Polizei und des Ordnungsamtes der Gemeinde Aarbergen. Am Mittwoch, den 12. August 2026, laden die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Bad Schwalbach, Polizeioberkommissarin Nicole Fischer, sowie der Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Aarbergen, Herr Kremer, gemeinsam mit Frau Dambeck in das Rathaus der Gemeinde Aarbergen ein.

In der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen, Anliegen oder Hinweise rund um die Themen Sicherheit, Ordnung und Prävention persönlich vorzubringen. Ob Nachbarschaftskonflikte, Verkehrssicherheit, Vandalismus, Lärmbelästigungen oder allgemeine Fragen zur öffentlichen Sicherheit - die Gesprächspartner nehmen sich Zeit für die individuellen Anliegen.

Mit der gemeinsamen Sprechstunde möchten Polizei und Ordnungsamt den direkten Austausch fördern und als verlässliche Ansprechpartner vor Ort präsent sein.

Für die Teilnahme ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Anmeldungen nimmt die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Bad Schwalbach entgegen:

Polizeioberkommissarin Nicole Fischer

Telefon: 06124 / 7078-181 E-Mail: svo-bad-schwalbach-pst.ppwh@polizei.hessen.de

Die Gemeinde Aarbergen und die Polizeistation Bad Schwalbach freuen sich auf einen offenen Dialog und laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, dieses Angebot zu nutzen.

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