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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfallfluchten

Bad Schwalbach (ots)

1. Grüner Hyundai auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet, Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Samstag, 11.07.2026, 08:55 Uhr bis 09:20 Uhr

(kq)Am Samstagvormittag kam es auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufsgeschäfts in Taunusstein-Hahn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Besitzer hatte seinen grünen Hyundai zwischen 08:55 Uhr und 09:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Kleiststraße abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw am linken Heck.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer (06124) 7080 zu melden.

2. Schwarzer BMW auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet, Bad Schwalbach, Rheinstraße, Samstag, 11.07.2026, 18:30 Uhr bis Sonntag, 12.07.2026, 18:00 Uhr

(kq)Zwischen Samstagabend und Sonntagabend kam es auf einem Parkplatz in der Rheinstraße in Bad Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein schwarzer BMW war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz am Beutelsberg in der Rheinstraße abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, das Heck auf der Beifahrerseite des BMW.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer (06124) 7080 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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