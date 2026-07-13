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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schwerverletzte nach Unfall auf A3

Bad Schwalbach (ots)

Schwerverletzte nach Unfall auf A3,

Autobahn 3, Höhe Niedernhausen, Montag, 13.07.2026, 5 Uhr

(da)Am Montagmorgen musste die A 3 bei Niedernhausen infolge eines schweren Verkehrsunfalls für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 5 Uhr fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem 39-jährigen Beifahrer in einem Mini Cooper von Wiesbaden kommend in Richtung Köln. Ersten Ermittlungen zufolge befand sie sich auf dem linken Fahrstreifen, geriet aber in Höhe Niedernhausen auf die rechte Spur. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Sattelzug. Anschließend schleuderte der Mini nach links in die Leitplanken und kam dort zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beide Insassen des Minis schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Falle des Beifahrers musste dies aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber geschehen. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die A 3 in Richtung Köln im Bereich der Unfallstelle zeitweise vollständig gesperrt werden. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste zudem die Fahrbahn in Richtung Frankfurt kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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