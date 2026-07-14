PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 40-Jährigen aus Rüdesheim

Bad Schwalbach (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 40-Jährigen aus Rüdesheim, Rüdesheim am Rhein, Dienstag, 14.07.2026

(wt)Die am 13.07.2026, gegen 15:50 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 40-Jährigen aus Rüdesheim am Rhein wird hiermit zurückgenommen.

Die Frau konnte wohlbehalten angetroffen und durch die Polizei zurückgeführt werden.

Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bildmaterial nicht weiter zu verbreiten und vorhandene Kopien zu löschen.

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