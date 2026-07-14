PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch

Bad Schwalbach (ots)

Einbruch in Bürogebäude,

Idstein, Grunerstraße, Freitag, 10.07.2026, 16:30 Uhr bis Montag, 13.07.2026, 07:00 Uhr

(kq)Zwischen Freitag und Montag kam es in Idstein zu einem Einbruch in ein Bürogebäude.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem umzäunten Grundstück in der Grunerstraße. Dort begaben sie sich in ein im hinteren Bereich gelegenes Bürogebäude einer sozialen Einrichtung.

Im Inneren hebelten die Unbekannten mehrere Büroräume sowie einen an der Wand befindlichen Tresor auf. Aus dem Tresor entwendeten sie Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grunerstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06126) 93940 zu melden.

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