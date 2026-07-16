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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verdächtige Beobachtung eines Kindes - Polizei bittet um Zurückhaltung! +++ 17-Jähriger mit Pfefferspray angegriffen +++ E-Scooter am Bahnhof entwendet +++ Jagdhütte beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Verdächtige Beobachtung eines Kindes - Polizei bittet um Zurückhaltung!, Geisenheim-Stephanshausen, Hauptstraße, Mittwoch, 15.07.2026, 19:25 Uhr

(kq)Die Polizei wurde über die verdächtige Beobachtung eines Mädchens informiert. Am Mittwochabend soll das Kind in Geisenheim-Stephanshausen von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein.

Die Polizei wurde im Anschluss über den Vorfall informiert. Der Mann soll mit einem dunklen Opel Corsa mit LM-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Das Mädchen reagierte vorbildlich und entfernte sich sofort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit alle fallbezogenen Informationen.

Die Polizei bittet darum, bei Bekanntwerden eines entsprechenden Sachverhalts unmittelbar verständigt zu werden. Hören Sie der Schilderung Ihres Kindes aufmerksam zu, ohne "nachzubohren". Lassen Sie Ihr Kind mit eigenen Worten berichten und legen Sie ihm keine Antworten in den Mund.

Die Polizei nimmt Ihre Beobachtungen und Hinweise ernst. Wichtig sind hierbei möglichst detaillierte Angaben zu den Umständen sowie zur Beschreibung der Person und des Fahrzeugs.

Bitte vermeiden Sie es, Informationen ungeprüft und ungefiltert, insbesondere in sozialen Netzwerken, weiterzugeben.

2. 17-Jähriger mit Pfefferspray angegriffen, Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Mittwoch, 15.07.2026, 20:50 Uhr

(kq)Am Mittwochabend wurde ein 17-Jähriger auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Taunusstein-Hahn mit Pfefferspray angegriffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein bislang unbekannter Täter gegen 20:50 Uhr in der Kleiststraße unvermittelt Pfefferspray gegen den Jugendlichen ein. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der Täter wurde als etwa 1,60 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Sturmhaube, schwarze Oberbekleidung, eine schwarze Jeans sowie schwarze Turnschuhe der Marke Nike Air Force.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kleiststraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06124) 7078- 0 zu melden.

3. E-Scooter am Bahnhof entwendet,

Idstein, Am Bahnhof, Dienstag, 14.07.2026, 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(kq)Am Dienstag wurde in Idstein ein E-Scooter am Bahnhof entwendet.

Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter der Marke Xiaomi zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr an den Fahrradständern am Bahnhof ab. Bislang unbekannte Täter entwendeten den E-Scooter und flüchteten unerkannt. An dem Fahrzeug war zuletzt das Versicherungskennzeichen "644 LYR" angebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib des E-Scooters machen können, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

4. Jagdhütte beschädigt,

Schlangenbad, Omsstraße, Montag, 13.07.2026, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 15.07.2026, 17:30 Uhr

(kq)Zwischen Montagmittag und Mittwochnachmittag wurde eine Jagdhütte in einem Waldgebiet bei Schlangenbad beschädigt.

Bislang unbekannte Täter warfen im Zeitraum von Montag, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 17:30 Uhr, zwei Holzscheite durch eine verglaste Tür der Jagdhütte im Bereich der Omsstraße. Hierbei ging eine Glasscheibe zu Bruch, wodurch Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Die Unbekannten flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Omsstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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