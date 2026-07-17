PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Laderaum von Transporter leergeräumt

Bad Schwalbach (ots)

Laderaum von Transporter leergeräumt,

Niedernhausen, Zum Grauen Stein, Freitag, 17.07.2026, 02:30 Uhr bis 02:50 Uhr

(kq)In der Nacht zum Freitag kam es in Niedernhausen zu einem Diebstahl aus einem Transporter.

Unbekannte Täter machten sich zwischen 02:30 Uhr und 02:50 Uhr an einem auf dem Parkplatz eines dortigen Hotels in der Straße "Zum Grauen Stein" abgestellten Transporter zu schaffen. Dabei durchtrennten die Unbekannten die Sicherung der Plane und zerschnitten diese, wodurch zwei größere Löcher entstanden. Anschließend räumten die Täter den Laderaum des Transporters leer. Bei der Ladung handelte es sich um sieben Paletten mit Ware und einem Gesamtgewicht von rund 1,3 Tonnen.

Die Täter flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Zum Grauen Stein" beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 16:17

    POL-RTK: Verdächtige Beobachtung eines Kindes - Polizei bittet um Zurückhaltung! +++ 17-Jähriger mit Pfefferspray angegriffen +++ E-Scooter am Bahnhof entwendet +++ Jagdhütte beschädigt

    Bad Schwalbach (ots) - 1. Verdächtige Beobachtung eines Kindes - Polizei bittet um Zurückhaltung!, Geisenheim-Stephanshausen, Hauptstraße, Mittwoch, 15.07.2026, 19:25 Uhr (kq)Die Polizei wurde über die verdächtige Beobachtung eines Mädchens informiert. Am Mittwochabend soll das Kind in ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 13:11

    POL-RTK: Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

    Bad Schwalbach (ots) - Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund, Rüdesheim am Rhein, Bundesstraße 42, Dienstag, 14.07.2026, 13:20 Uhr (kq)Am Dienstagmittag stellten Polizeikräfte in Rüdesheim am Rhein im Rahmen einer Verkehrskontrolle Betäubungsmittel sicher. Gegen 13:20 Uhr wurde im Bereich der Bundesstraße 42 ein Fahrzeug kontrolliert. Bei den Insassen handelte es sich um zwei Männer im Alter von 27 und 49 Jahren. ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:59

    POL-RTK: Einbruch

    Bad Schwalbach (ots) - Einbruch in Bürogebäude, Idstein, Grunerstraße, Freitag, 10.07.2026, 16:30 Uhr bis Montag, 13.07.2026, 07:00 Uhr (kq)Zwischen Freitag und Montag kam es in Idstein zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem umzäunten Grundstück in der Grunerstraße. Dort begaben sie sich in ein im hinteren Bereich gelegenes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren