PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Laderaum von Transporter leergeräumt

Bad Schwalbach (ots)

Laderaum von Transporter leergeräumt,

Niedernhausen, Zum Grauen Stein, Freitag, 17.07.2026, 02:30 Uhr bis 02:50 Uhr

(kq)In der Nacht zum Freitag kam es in Niedernhausen zu einem Diebstahl aus einem Transporter.

Unbekannte Täter machten sich zwischen 02:30 Uhr und 02:50 Uhr an einem auf dem Parkplatz eines dortigen Hotels in der Straße "Zum Grauen Stein" abgestellten Transporter zu schaffen. Dabei durchtrennten die Unbekannten die Sicherung der Plane und zerschnitten diese, wodurch zwei größere Löcher entstanden. Anschließend räumten die Täter den Laderaum des Transporters leer. Bei der Ladung handelte es sich um sieben Paletten mit Ware und einem Gesamtgewicht von rund 1,3 Tonnen.

Die Täter flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Zum Grauen Stein" beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

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