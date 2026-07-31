Polizei Eschwege

POL-ESW: Nach Unfall mit 1,9 Promille geflüchtet: 22-jähriger Autofahrer dank Zeugen festgenommen

Eschwege (ots)

Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis):

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum heutigen Freitag in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der zunächst unbekannte Fahrer des Opel gegen 23:40 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve so stark beschleunigt, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, eine Hecke durchbrach und in mehrere Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses krachte. Nach der Kollision setzte der Mann am Steuer seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall und die Flucht waren allerdings von zwei Anwohnern beobachtet worden, die sofort die Polizei alarmiert hatten. Da sich die Zeugen das Kennzeichen gemerkt hatten, konnte eine hinzueilende Streife der Polizeistation Witzenhausen den Opel noch auf ihrer Anfahrt zum Unfallort in der Sudetenstraße stoppen und den Fahrer festnehmen. Da der 22-Jährige aus Bernau bei Berlin deutlich unter Alkoholeinfluss stand, was ein Atemalkoholtest mit rund 1,9 Promille bestätigte, musste er die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Darüber hinaus besitzt der 22-Jährige offenbar keinen Führerschein, weshalb er sich nun neben Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Die Ermittlungen dauern an.

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