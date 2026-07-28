Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche in Archivlager und Freibad in Waldkappel: Zeugen gesucht

Eschwege (ots)

Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis):

Möglicherweise auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen zwei Einbrüche in Waldkappel. Zunächst war die Polizei am gestrigen Abend in den Oberweg gerufen worden. Dort waren unbekannte Täter über ein gewaltsam eingetretenes Kellerfenster in das Gebäude des Archivs eingestiegen. Mit einem vorgefundenen Feuerlöscher schlugen sie die Scheibe einer weiteren Tür ein, die dadurch zerstört wurde, und rissen mehrere Türschilder ab. Die Einbrecher flüchteten mutmaßlich ohne Beute, hinterließen aber einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es schließlich in nur einem Kilometer Entfernung in der Straße "Im Schemmerfeld" zu dem Einbruch in das Freibad. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzte Streife des Polizei Eschwege berichtet, hatten unbekannte Täter auf ihrem Beutezug mehrere Türen aufgebrochen. Dabei gingen sie nahezu leer aus, denn nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten sie lediglich 20 Euro Bargeld.

Zeugen, die Verdächtiges im Zusammenhang mit den beiden Taten beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05651-9250.

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