Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Pfarrheim - Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 19.03.2026, 20:00 Uhr, bis Freitag, 20.03.2026, 06:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Pfarrheim in der Langgasse in Haßloch. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Bürofenster gewaltsam Zutritt, durchwühlte die dortigen Räume und entwendete einen Tresor mit Bargeld. Zum Abtransport des Tresors wurde vermutlich die zum Pfarrheim gehörende Mülltonne genutzt, welche später auf einem in der Nähe befindlichen Parkplatz aufgefunden werden konnte. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

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