Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Schule in Wehretal-Reichensachsen: Zeugen gesucht

Eschwege (ots)

Wehretal (Werra-Meißner-Kreis):

Unbekannte sind am Wochenende in eine Schule in der Friedrich-Ebert-Straße in Wehretal-Reichensachsen eingebrochen. Die Täter waren dabei durchweg brachial vorgegangen, indem sie ein Zugangstor zum Gelände, zwei Türen zum Haupt- sowie zum Nebengebäude und Schlösser an Schränken sowie Türen in der Grundschule gewaltsam öffneten. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher zahlreiche Räume der Verwaltung, das Sekretariat und die Cafeteria. Ob sie dabei etwas erbeuteten, ist bislang noch ungeklärt. Auch die Höhe des angerichteten Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Einbruch war am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 16:20 Uhr entdeckt und der Polizei gemeldet worden. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen des Polizeistation Eschwege fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

Die mit den weiteren Ermittlungen und der Spurensicherung am Tatort betrauten Beamten der Kripo Eschwege suchen Zeugen, die im Bereich der Schule Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Zeugenhinweise werden unter Tel. 05651-9250 entgegengenommen.

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