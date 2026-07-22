Polizei Eschwege

POL-ESW: Steuerdisplay und GPS-Gerät von landwirtschaftlicher Zugmaschine in Reichensachsen entwendet: Zeugen gesucht

Eschwege (ots)

Wehretal (Werra-Meißner-Kreis):

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montagabend bis zum gestrigen Dienstagmorgen im Wehretaler Ortsteil Reichensachsen aus einem Traktor ein Steuerdisplay und den dazugehörigen GPS-Empfänger entwendet. Die Täter begaben sich zielgerichtet zu dem Unterstand für Zugmaschinen auf dem landwirtschaftlichen Grundstück. Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, kletterten die Unbekannten auf das Dach des dort abgestellten Traktors und entfernten den GPS-Empfänger. Weiterhin drangen sie in den Innenraum des Fahrzeugs ein und demontierten das Steuerdisplay. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Diebesgut in Höhe von ca. 16.000 Euro.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Eschwege suchen nun nach Zeugen, die am Montagabend, 17:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter 05651-9250 zu melden.

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