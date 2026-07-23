Polizei Eschwege

POL-ESW: Seniorin zurückgedrängt und Haus durchsucht: Täterin flüchtet ohne Beute - Zeugen in Weißenborn gesucht

Eschwege (ots)

Weißenborn (Werra-Meißner-Kreis):

Am Mittwochnachmittag hat sich eine bislang unbekannte Frau unter Angabe des Vorwands, das Wohlbefinden älterer Menschen in ihren Wohnhäusern zu überprüfen, unbefugten Zutritt zum Haus einer Rentnerin in Weißenborn verschafft und erfolglos versucht, dort Wertgegenstände an sich zu nehmen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, klingelte es gegen 17:00 Uhr an der Haustür der Seniorin. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, wurde sie unmittelbar von der unbekannten Frau zurückgedrängt. Unter dem merkwürdigen Vorwand, das Wohlbefinden älterer Menschen in ihren Wohnhäusern zu überprüfen, begab sich die Unbekannte eigenmächtig in sämtliche Räumlichkeiten des Hauses. Aufgrund der eingeschränkten Mobilität der hochbetagten Frau war es ihr nicht möglich, der Unbekannten unmittelbar in jeden Raum zu folgen. So stellte sich erst später heraus, dass von der Täterin sämtliche Türen und ein Schrank geöffnet wurden, um vermutlich nach Wertgegenständen zu suchen. Da die Absuche scheinbar erfolglos blieb, versuchte die Unbekannte der Bewohnerin schließlich gewaltsam ihre Ringe von ihren Fingern abzuziehen. Als sich die Seniorin aber dagegen wehrte und somit die Wegnahme missglückte, bettelte die Frau noch vergeblich nach Geld. Erst als die Rentnerin die Herausgabe des Geldes verweigerte und angab, sofort die Polizei zu rufen, flüchtete die Frau fußläufig in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Täterin letztlich keine Wertgegenstände entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos.

Das Opfer beschreibt die unbekannte Frau wie folgt:

- Ca. 170 cm groß - Kräftige Statur - Kurze, schwarze Haare - Dunkle Kleidung

Die Kriminalpolizei Eschwege bittet nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Frau geben können, sich unter 05651-9250 zu melden.

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell