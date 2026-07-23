Polizei Eschwege

POL-ESW: Dreister Trickdieb entwendet Geldbörse auf Supermarktparkplatz in Witzenhausen: Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis):

Ein dreister Trickdieb hat am gestrigen Mittwochnachmittag eine Seniorin auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Laubenweg in Witzenhausen bestohlen. Die Frau war gegen 17:20 Uhr in dem Discounter einkaufen und wollte anschließend ihre Besorgungen aus dem Einkaufswagen in den Kofferraum ihres Autos räumen. In diesem Moment kam ein Mann auf sie zu und bat seine vermeintliche Hilfe an. Die hochbetagte Frau nahm das Angebot gerne an und musste später feststellen, dass ihr Portmonee gestohlen worden war. Der Täter, der den Vorwand offenbar genutzt hatte, die 77-Jährige abzulenken, um das Portmonee zu stehlen, war dann bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Das Opfer beschreibt den unbekannten Täter zwischen 35 und 40 Jahre alt mit dunklerem Teint.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Witzenhausen unter 05542-93040 zu melden.

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