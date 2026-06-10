Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter THC-Einfluss mit dem E-Scooter unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 10.06.2026 um 11:30 Uhr eine 27-Jährige, welche in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnten bei der Dame nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Fahrerin eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren E-Scooter musste die junge Frau im Anschluss weiterscheiben. Nun kommt auf diese ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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