Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwarzes Peugeot-Wohnmobil in Bad Sooden-Allendorf gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis):

Unbekannte haben am Wochenende ein am Straßenrand geparktes Wohnmobil in Bad Sooden-Allendorf gestohlen. Der Besitzer hatten den Diebstahl am gestrigen Montagmorgen gegen 8:15 Uhr festgestellt und die Polizei verständigt. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem schwarzen Wohnmobil des Herstellers Peugeot, Modell Bravia Swan, Baujahr 2019, mit Eschweger Kennzeichen führte bis dato leider nicht zum Erfolg. Letztmalig gesehen worden war der in der Straße "An Scheiderasen" abgestellte Kastenwagen-Camper im Wert von ca. 50.000 Euro am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr. Wann genau die Täter zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittler der Kripo Eschwege bitten Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05651-9250 bei der Polizei zu melden.

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