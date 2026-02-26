PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Grünstadt (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich gestern (25.02.26) gegen 16:00 Uhr ereignet hat: Ein 41 Jahre alter Autofahrer befuhr die B 271 von Grünstadt kommend in Richtung Bockenheim an der Weinstraße und wollte nach links auf die Abfahrt zur L 453 zwischen Grünstadt und Obersülzen abbiegen. Dabei kam es trotz Brems- und Ausweichmanöver zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 24-Jährigen, die die B 271 entgegengesetzt befuhr. Das Fahrzeug des 41-Jährigen prallte schließlich noch gegen den Pkw eines im Einmündungsbereich stehenden Wartepflichtigen, der seinerseits in die B 271 einbiegen wollte. Zwei der drei Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

