POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eine verletzte Person und Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich gestern (25.02.26) gegen 16:00 Uhr ereignet hat: Ein 41 Jahre alter Autofahrer befuhr die B 271 von Grünstadt kommend in Richtung Bockenheim an der Weinstraße und wollte nach links auf die Abfahrt zur L 453 zwischen Grünstadt und Obersülzen abbiegen. Dabei kam es trotz Brems- und Ausweichmanöver zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 24-Jährigen, die die B 271 entgegengesetzt befuhr. Das Fahrzeug des 41-Jährigen prallte schließlich noch gegen den Pkw eines im Einmündungsbereich stehenden Wartepflichtigen, der seinerseits in die B 271 einbiegen wollte. Zwei der drei Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

