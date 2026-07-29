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Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrskontrollen durch Polizei Eschwege und Witzenhausen führen zu zwei Festnahmen

Eschwege (ots)

Eschwege und Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis):

Beamte der Polizeistationen Eschwege und Witzenhausen führten am gestrigen Dienstagabend und der vergangenen Nacht mobile Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 4:30 Uhr hielten die Polizisten insgesamt 30 Fahrzeuge sowie sechs E-Scooter an und kontrollierten die Fahrer sowie Insassen. In neun Fällen stellten die Beamten Ordnungswidrigkeiten wie Handyverstöße oder Verstöße gegen die Gurtpflicht fest und leiteten entsprechende Anzeigen ein. In Eschwege-Niederhone stoppten die Streifen gegen 23:00 Uhr einen Autofahrer, bei dem eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen verschiedener Straftaten vorliegen. Da der 25-Jährige aus Eschwege die gegen ihn verhängten Geldstrafen von insgesamt über 2.000 Euro nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Polizisten zur Verbüßung einer knapp fünfmonatigen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kassel. Zu einer weiteren Festnahme führte eine Kontrolle gegen 0:30 Uhr in der Witzenhäuser Innenstadt. Dort hielten die Beamten einen Pkw an, dessen 58-jähriger Fahrer weder einen Führerschein hatte, noch nüchtern war. Ein Drogenvortest bei dem Mann aus Gilserberg reagierte positiv auf Heroin und Opiate, weshalb ein Arzt bei dem Festgenommenen eine Blutprobe entnahm. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten nach einer Durchsuchung des Wagens sicher, sodass die Fahrt nicht nur für den 58-Jährigen, sondern auch für seine beiden Mitfahrer, die ebenfalls keinen Führerschein hatten, in Witzenhausen endete. Gegen den Autofahrer wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und "Trunkenheit im Verkehr" ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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