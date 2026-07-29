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Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Vereinsräume auf Freizeitgelände in Hessisch Lichtenau: Zeugen gesucht

Eschwege (ots)

Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis):

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum gestrigen Dienstag in die Räume eines Vereins der örtlichen Jugendförderung auf einem Freizeitgelände in der Straße "Am Kalkbrunnen" in Hessisch Lichtenau eingebrochen. Der Einbrecher hatte die Metalltür zum Büro mit einem Werkzeug aufgehebelt und war anschließend in das Gebäude eingestiegen. Mit seiner Beute, einem kleinen Tresor mit Bargeld, zehn Apple iPads und zwei Apple iMacs, flüchtete der Täter anschließend wieder nach draußen. Darüber hinaus nahm der Einbrecher eine installierte Kamera mit, die ihn jedoch trotzdem aufzeichnete. Demnach handelte es sich um einen vermummten, ca. 1,78 Meter großen Mann, der um 1:30 Uhr eingebrochen war. Nach bisherigem Ermittlungsstand ergriff er die Flucht in Richtung Spangenberg-Schnellrode, wo sich die Spur derzeit verliert.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden bei der Kripo Eschwege geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05651-9250 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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