Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Drei Schwerverletzte bei Unfall auf Holländischer Straße: Polizei sucht weitere Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Dienstagnachmittag ist es auf der Holländischen Straße in Kassel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen, bei dem zwei Männer und eine Frau schwer verletzt wurden. Alle drei wurden von Rettungskräften zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Bei einem von ihnen, einem 61-jährigen Autofahrer, kann derzeit eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Bereich um die Unfallstelle war wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Arbeit eines in die Ermittlungen eingebundenen Gutachters bis 21:00 Uhr gesperrt, weshalb es zu erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kam.

Der schwere Unfall hatte sich gegen 17:40 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 61-Jährige aus Kassel zu dieser Zeit am Steuer eines VW stadtauswärts auf der Holländischen Straße unterwegs und wollte nach links in die Fichtnerstraße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten, stadteinwärts fahrenden Audi, der von einem 26-jährigen Mann aus Kassel gesteuert wurde. Laut Zeugen soll der Audi mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam der VW auf den Schienen und der Fahrbahn zum Stehen, während der Audi durch die Wucht des Aufpralls über den Gehweg schleuderte und schließlich in einer Hecke zum Stillstand kam. Die 44-jährige Beifahrerin im Audi, die wie die beiden Fahrer schwer verletzt wurde, war nach dem Unfall weggelaufen, konnte aber von der Polizei kurze Zeit später in der Nähe aufgefunden und von Rettungskräften behandelt werden. Wie die eingesetzten Streifen des Polizeireviers Nord berichten, befanden sich bei ihrem Eintreffen über 150 Schaulustige am Unfallort, die die Bergungsarbeiten und die Arbeit der Polizei, wie die Unfallaufnahme und die Feststellung sowie Befragung von Zeugen, erheblich erschwerten. Aus diesem Grund mussten weitere Streifen angefordert werden, um die Unfallstelle zu räumen. Der Gesamtsachschaden an den beiden völlig zerstörten Pkw, die sichergestellt und abgeschleppt wurden, beläuft sich auf insgesamt rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls dauern an.

Zusätzlich zu den bekannten Zeugen sucht die Polizei weitere Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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