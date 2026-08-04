Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Polizei codiert Fahrräder und berät zum Thema Einbruchschutz beim Präventionstag in Hofgeismar

Hofgeismar (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion und einen Infostand zum Thema Einbruchschutz bietet die nordhessische Polizei beim Präventionstag am Bahnhof in Hofgeismar an, der am Freitag, 14. August 2026, zwischen 12 und 18 Uhr, stattfindet.

Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Da jede Codierung jedoch Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, kann es zu Wartezeiten kommen.

Zum Termin müssen ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vorher bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

Darüber hinaus werden die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen einen Infostand anbieten, an dem man sich an diesem Tag kostenlos unter anderem über technische und elektronische Sicherheit zum Thema Einbruchschutz informieren kann. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bei den Experten auch zu anderen, aktuellen Präventionsthemen zu informieren.

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