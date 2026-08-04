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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nach Unfall mit verletztem Autofahrer bei Ahnatal: Zeuge gesucht, der flüchtigen Sattelzug verfolgte

Ahnatal (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagabend kam es auf der Rasenallee bei Ahnatal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem entgegenkommenden Porsche, bei dem der Autofahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Lkw setzte nach der Kollision seine Fahrt fort, konnte aber schließlich in Ahnatal-Weimar von der Polizei kontrolliert werden. Da der Sattelzug zuvor von einem Zeugen verfolgt und angehalten worden sein soll, der bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war, wird der Unbekannte nun gesucht.

Ereignet hatte sich der Unfall zwischen Schloss Wilhelmsthal und Ahnatal-Heckershausen gegen 18:20 Uhr. Zu dieser Zeit war es im dortigen Kurvenbereich zur Kollision zwischen dem Auflieger des Sattelzugs und dem entgegenkommenden Porsche gekommen, wodurch der Pkw gegen die Leitplanke geschleudert wurde. Der 81-jährige Autofahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Laut Zeugen war der Lkw nach dem Zusammenstoß einfach weitergefahren, ohne sich um den Verletzten oder den Schaden zu kümmern. Der Porsche musste mit einem Totalschaden von rund 60.000 Euro abgeschleppt werden. Der nun gesuchte unbekannte Zeuge soll den Sattelzugfahrer zum Anhalten gedrängt, ihn auf den verursachten Unfall und den Schaden am Auflieger hingewiesen haben. Daraufhin soll der Lkw-Fahrer den eigenen Schaden, der sich auf 2.000 Euro beläuft, begutachtet und seine Fahrt erneut fortgesetzt haben, bis er in Weimar kontrolliert werden konnte. Der 33-jährige Fahrer des Sattelzugs muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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