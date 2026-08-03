Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: 5.000 Euro Schaden durch Vandalismus an Schule: Zeugen in Niederzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes an einer Schule in Kassel-Niederzwehren ihr Unwesen getrieben und durch Vandalismus einen Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro angerichtet. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatten die Täter durch Steinwürfe insgesamt neun Scheiben am Schulgebäude in der Leimbornstraße eingeschlagen und somit zerstört. Die Beschädigungen wurden am heutigen Montagmorgen um 7:45 Uhr vom Hausmeister entdeckt. Bereits am vergangenen Donnerstagabend war ein Scheibe an dem Schulgebäude mutwillig zerstört worden. Ein Anwohner war gegen 21:00 Uhr durch Scheibenklirren auf die Tat aufmerksam geworden und hatte vom Dach zwei Personen in Richtung Brüder-Grimm-Straße flüchten sehen. Die an diesem Abend sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den beiden Tätern, von denen einer ein weißes T-Shirt trug, verlief ohne Erfolg. Ob auch die Beschädigungen vom Wochenende auf das Konto der gleichen Täter gehen, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die der Polizei Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell